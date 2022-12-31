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Глава КБР Казбек Коков встретился с председателем ДУМ КБР муфтием Хазраталием Дзасежевым

Глава КБР Казбек Коков встретился с председателем ДУМ КБР муфтием Хазраталием Дзасежевым

31.12.2022 | 22:23
Глава КБР Казбек Коков встретился с Председателем Духовного управления мусульман КБР муфтием Хазраталием Дзасежевым, сообщает пресс-служба руководителя региона. В ходе встречи говорилось об участии Духовного управления мусульман КБР в совместной общественно значимой работе. Речь шла о молодежных проектах, сохранении традиционных ценностей, благотворительности в пользу нуждающихся, формировании здорового образа жизни, противостоянии деструктивной идеологии терроризма и экстремизма. «Важно, что эта деятельность ведется представителями всех наших традиционных конфессий совместно. Мы высоко ценим вклад мусульманской общины в гармонизацию межконфессиональных и межнациональных отношений, об этом не раз говорил наш Президент Владимир Владимирович Путин», - отметил Казбек Коков. Также обсуждены планы по строительству новой мечети в микрорайоне «Восточном» в Нальчике. Закладка мечети планируется в 2023 году. Сегодня было рассмотрено несколько проектных предложений. В течение двух месяцев планируется создать эскизный проект. Здание будет построено в парковой зоне микрорайона, строительство культового сооружения будет осуществляться на народные средства. Глава республики выразил Хазраталию Олиевичу благодарность за участие в общественных процессах, направленных на сохранение единства, мира и согласия в республике, а также пожелал здоровья, добра и успехов в благих делах и начинаниях.  
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