Глава КБР Казбек Коков встретился с председателем ДУМ КБР Хазраталием Дзасежевым

Сегодня Глава КБР Казбек Коков встретился с председателем Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики муфтием Хазраталием Дзасежевым, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Беседа касалась вопросов взаимодействия в сфере просветительских и общественных проектов, работы с молодежью, организации благотворительной помощи нуждающимся. Было отмечено, что представители всех традиционных конфессий республики сообща прилагают усилия, направленные на противодействие влиянию деструктивных сил, в том числе внешних.
“Мы высоко ценим вклад мусульманской общины республики в гармонизацию межконфессиональных отношений, - сказал Казбек Коков. - Важность этого подчеркнул в своем обращении Президент страны Владимир Владимирович Путин: “Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И конечно, её деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе”.
Казбек Коков в лице председателя ДУМ КБР ещё раз поздравил мусульман республики и всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником Курман-байрам, пожелал здоровья, добра и успехов в благих делах и начинаниях.
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