home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков встретился с Муаедом Дадовым

Глава КБР Казбек Коков встретился с Муаедом Дадовым

30.05.2023 | 15:30
Глава КБР Казбек Коков сегодня встретился с руководителем администрации Терского района Муаедом Дадовым и его первым заместителем Асланби Хуштовым. Руководитель региона отметил, что беседа проходит в преддверии сессии Совета местного самоуправления муниципалитета. Муаед Дадов рекомендован на новое место работы, а потому Казбек Коков предложил кандидатуру его первого заместителя на должность исполняющего обязанности главы администрации Терского района. Казбек Коков выразил надежду, что Муаед Дадов использует на новой должности свой большой организаторский опыт и умение работать с людьми.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных