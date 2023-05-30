Глава КБР Казбек Коков встретился с Муаедом Дадовым

Глава КБР Казбек Коков сегодня встретился с руководителем администрации Терского района Муаедом Дадовым и его первым заместителем Асланби Хуштовым.
Руководитель региона отметил, что беседа проходит в преддверии сессии Совета местного самоуправления муниципалитета. Муаед Дадов рекомендован на новое место работы, а потому Казбек Коков предложил кандидатуру его первого заместителя на должность исполняющего обязанности главы администрации Терского района.
Казбек Коков выразил надежду, что Муаед Дадов использует на новой должности свой большой организаторский опыт и умение работать с людьми.
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