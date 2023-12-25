Глава КБР Казбек Коков встретился с молодежью в Москве

Сегодня в Москве Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с молодыми людьми, которые учатся и работают за пределами республики в разных российских городах.
Казбек Коков рассказал им о достижениях нашего региона и ответил на вопросы. На встрече также обсудили возможность поддержки в случае необходимости наших ребят, которые уехали из Кабардино-Балкарии получать образование или работать. Общественным движением, которое объединит выходцев из республики, станет Ассоциация молодежи…
В завершение встречи состоялось награждение 16-ти финалистов премии «Гордость Кабардино-Балкарии». В этом году конкурс провели впервые, чтобы выявить и поощрить молодых людей, которые внесли вклад в развитие региона и страны. Сегодня награды получили юноши и девушки, которые работают и учатся вне республики. А в январе наградят тех, кто живет в Кабардино-Балкарии.
