Казбек Коков встретился с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным

Развитие строительной отрасли, реализация профильных нацпроектов, модернизация коммунальной инфраструктуры и водоснабжения… Эти вопросы Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Встреча прошла сегодня в Москве.
Казбек Коков рассказал, что сейчас в республике строят и капитально ремонтируют 48 объектов. Это школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта… Объем финансирования – почти 7 миллиардов рублей. Завершить работы должны до конца года.
По выполнению нацпроекта “Формирование комфортной городской среды” Кабардино-Балкария – на 7 месте среди субъектов страны. Республика в числе успешных регионов и по реализации программы устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. В целом с января по май в эксплуатацию ввели на 44 процента больше жилья, чем за аналогичный период 2021-го.
На встрече детально обсудили ход строительства Баксанского группового водопровода. На реализацию проекта в этом году предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей. Еще столько же запланировано на 2023-й, что позволит закончить возведение объекта и сдать его в эксплуатацию.
Рассмотрели также возможность завершения второй очереди Зольского водопровода. По нацпроекту “Чистая вода” в этом году Кабардино-Балкарии выделено 130 миллионов рублей. По итогам встречи Казбек Коков выразил Иреку Файзуллину благодарность за эффективное взаимодействие и поддержку нашей республики.
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