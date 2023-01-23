Глава КБР Казбек Коков встретился с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым

Сегодня в Москве Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым. Обсудили перспективы сотрудничества и планы развития IT-отрасли в нашей республике.
Казбек Коков отметил, что объемы налоговых поступлений в бюджет регионе от IТ-компаний выросли. Практически все социальные учреждения Кабардино-Балкарии имеют скоростной доступ в интернет.
Информационная инфраструктура развивается и в туристической отрасли. С этого года в два раза снизили арендную плату на госимущество для объектов связи и Центров обработки данных. Работают над проектом строительства в Нальчике IТ-парка. В результате планируют создать около 450 вакансий для специалистов отрасли.
В регионе действуют специализированные образовательные площадки: учебный центр “Я – программист”, технопарки “Кванториум”. В КБГУ открыли Институт искусственного интеллекта и компьютерных технологий. Возможности отрасли используют для развития госуслуг, а также в сфере культуры…
Казбек Коков и Максут Шадаев обсудили вопросы вхождения Кабардино-Балкарии в пилотные проекты по цифровой трансформации всех сфер жизни с акцентом на образовании и здравоохранении.
https://t.me/vestikbr