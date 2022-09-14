Глава КБР Казбек Коков встретился с героями Российской Федерации и Советского Союза

Глава КБР Казбек Коков провел встречу с героями России, которые в эти дни находятся в Кабардино-Балкарии с патриотической миссией, являясь участниками проекта «Стена Героев» и акции «Равнение на Героев Отечества». Открывая встречу, Казбек Коков поблагодарил гостей за то, что приняли приглашение и прибыли в республику. «Для республики это честь - знать наших героев. Для меня лично - честь сегодня находиться с вами здесь, пожать каждому руку. Вы выполнили свой и военный, и человеческий долг, и это оценено на самом высоком уровне нашей страны. Работа по патриотическому воспитанию молодежи, которую вы ведете, как никогда актуальна. Не мне сегодня вам об этом рассказывать, особенно в период проведения специальной военной операции по денацификации территории Украины и защите граждан Донбасса. Мы не сомневаемся в силе нашей армии и решении нашего Президента. Наша молодежь за страну, за своего Президента. Для молодых людей сейчас очень важно от вас услышать, что такое человеческий долг, что такое героизм, что такое верой и правдой служить своему отечеству. Огромная благодарность вам за эту работу». Каждый из участников акции дал высокую оценку воспитательной работе с молодежью, которая проводится в республике, отметив, школьники уважают старших, знают историю Великой Отечественной войны, имеют представление об отношении к своей родине и традициям. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие мероприятия молодежного проекта, в частности планируется провести в Кабардино-Балкарии с участием Героев России акцию «Вахта памяти». Организаторами патриотических мероприятий выступили Представительство Национальной Ассоциации объединения офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» в КБР и Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа при поддержке Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Министерства по делам национальностей и общественным проектам КБР, Министерства по делам молодежи КБР. Проект «Стена героев» зародился в Кабардино-Балкарии и впервые был реализован в 2020 году: первый стенд с фотографиями и именами героев России был открыт в Кабардино-Балкарском аграрном университете им. В.М. Кокова. Сейчас проект успешно реализуется в регионах СКФО. Руководитель Представительства Национальной Ассоциации объединения офицеров запаса ВС «Мегапир» в КБР Жашарбек Аттаев коротко рассказал о героях России, участвовавших во встрече с Главой республики: «Солуянов Александр Петрович - легендарный комбат парашютно-десантного батальона, прототип героя песни «Комбат-батяня», Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке. Звание Героя Советского Союза Александру Петровичу Солуянову присвоено 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В представлении к званию было написано: «…за наивысшие результаты при наименьших потерях». Алимов Владимир Ришадович - заслуженный военный летчик, Герой Российской Федерации, полковник в отставке. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе Указом Президента РФ от 15 февраля 2000 года присвоено звание Героя Российской Федерации. Шарпатов Владимир Ильич - легендарный командир корабля ИЛ-76, прототип героя фильма «Кандагар», Герой Российской Федерации. Указом Президента РФ от 22 августа 1996 года за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана, Шарпатову Владимиру Ильичу присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». Костоев Абубакар Хасанович - подполковник полиции, предотвративший крупный террористический акт и спасший жизни сотни людей, Герой Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2014 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». Корольков Аркадий Михайлович - легендарный артиллерист, вызвавший огонь своей артиллерии на себя, заместитель командующего Ракетными войсками и артиллерией Московского военного округа, Герой Российской Федерации, полковник в отставке. Указом Президента Российской Федерации № 1365 от 25 июля 2000 года за мужество и героизм в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе присвоено звание Героя Российской Федерации. Федотов Евгений Михайлович - военный летчик первого класса, полковник в отставке, начальник штаба Юнармии г.Сочи, член Совета федеральной территории «Сириус», Герой Российской Федерации. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 2010 года присвоено звание Героя Российской Федерации . Терехов Владимир Юрьевич - легендарный подводник, капитан 1 ранга, Герой Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1993 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, в условиях сопряженных с риском для жизни присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Тарелкин Игорь Евгеньевич - Герой Российской Федерации, военный летчик, испытатель парашютной техники и средств катапультирования, полковник в отставке. За мужество и героизм, проявленные при испытаниях специальной техники (парашютной техники и средств катапультирования) Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 1998 года присвоено звание Героя Российской Федерации. Тарелкин Евгений Игоревич - Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, подполковник запаса. В 2014 г. за мужество и героизм при осуществлении длительного космического полета Указом Президента Российской Федерации присвоено звание «Герой Российской Федерации» и почетное звание «Летчик-космонавт РФ». Кокшин Руслан Владимирович - легендарный пограничник, Герой Российской Федерации, начальник кафедры Голицынского пограничного училища ФСБ России, полковник. Указом Президента Российской Федерации № 1389дсп от 9 декабря 2002 года за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе» был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Копыркин Анатолий Степанович - заслуженный военный летчик, Герой Российской Федерации. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по эвакуации российских граждан и сотрудников иностранных миссий из Кабула, Указом Президента РФ от 15 января 1993 года присвоено звание «Герой Российской Федерации». За несколько дней пребывания в республике герои России уже побывали во многих школах, встретились и поговорили с учащимися, ответили на вопросы подрастающего поколения. В ходе их визитов в школах открываются стенды проекта «Стена Героев», будет высажена Аллея героев Отечества. Завершится проект 14 сентября межрегиональным фестивалем кадетских и юнармейских отрядов «Цвети, Кабардино-Балкария» в Центре горной подготовки ВС РФ «Терскол». В ходе встречи были обсуждены дальнейшие мероприятия молодежного проекта, в частности планируется провести в Кабардино-Балкарии с участием Героев России акцию «Вахта памяти».