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Глава КБР Казбек Коков встретился с директорами школ Нальчика

Глава КБР Казбек Коков встретился с директорами школ Нальчика

09.06.2026 | 22:00
Вопросы развития системы образования города Нальчика сегодня обсудили в столичной мэрии. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с директорами школ городского округа. Дискуссия, а именно так определил формат общения с педагогами руководитель региона, началась с самого важного вопроса - как уберечь детей от негативного влияния извне и вовлечения их в противоправную деятельность. Казбек Коков подчеркнул – именно директора школ являются опорой для органов власти, для своих педагогических коллективов в решении этого вопроса. Руководитель региона отметил, что необходимо противостоять деструктивным явлениям в подростковой и молодежной среде, использовать индивидуальный подход к ребятам из групп риска, а главное использовать все возможности для повышения качества воспитательной работы. Отдельно Казбек Коков остановился на вопросе образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Он подчеркнул, что доступность самый важный для них момент. Поэтому власти республики прилагают усилия. Еще одна особенная категория учеников – это дети участников специальной военной операции. На совещании говорили о пополнении фонда учебной литературы, снижение «бумажной» нагрузки и о дальнейшем повышении уровня заработной платы учителей. В ходе дискуссии директора задавали интересующие их вопросы. Все обращения взяты под личный контроль Главы республики.   https://t.me/vestikbr
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