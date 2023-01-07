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Глава КБР Казбек Коков встретился с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом

Глава КБР Казбек Коков встретился с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом

07.01.2023 | 15:24
Глава КБР Казбек Коков встретился с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Руководитель республики поздравил Феофилакта с Рождеством Христовым, пожелал ему и православным верующим добра и благополучия, поблагодарил за постоянное внимание, оказываемое православной общине Кабардино-Балкарии. Ранее архиепископ Пятигорский и Черкесский провел Рождественское богослужение в кафедральном соборе Марии Магдалины и принял участие в традиционной Рождественской елке. Новогоднее представление было организовано для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, воспитанников воскресных школ и детей из малообеспеченных семей.  
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