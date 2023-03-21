Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Зольского района

На встрече с активом Зольского района обсудили итоги реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, а также планы на предстоящий период.
В начале встречи поблагодарил жителей района за активную и постоянную поддержку наших героев — военнослужащих, которые выполняют задачи СВО, их семей.
Обсуждение вопросов социально-экономического развития Зольского района затронуло здравоохранение и образование, молодежную политику, водоснабжение, сельское хозяйство, ряд других актуальных тем. Многое уже сделано или заложено в нацпроектах и соответствующих программах.
В течение 2019-2022 годов отремонтировали 3 школы, 9 спортзалов, 3 дома культуры, музыкальную школу, районную поликлинику. Построили 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, дошкольное учреждение, дом культуры, ФАП. Идет строительство общеобразовательной школы в Сармаково. Благоустроены 14 дворовых и 9 общественных территорий. По программе сокращения аварийного фонда расселены 9 многоквартирных домов. Продолжается работа по модернизации системы водоснабжения. За три года приведено в норматив 80 км дорог, устроено 11 км освещения в границах 15 населенных пунктов. В 2023-2024 годах отремонтируем в Зольском районе 20 км дорог, работы уже начаты.
Район является одним из основных поставщиков продукции животноводческой отрасли, картофеля. Производством занимаются 660 сельхозпроизводителей. В последние годы здесь растет интерес к инвестиционным возможностям. За три года в Зольском районе реализовано 16 различных инвестпроектов. Также отмечается увеличение доходной части консолидированного бюджета района. То есть, появляется больше возможностей для решения социально значимых вопросов.
В 2023-2024 годах продолжим в ремонт школ и учреждений культуры, благоустройство общественных территорий, модернизацию системы водоснабжения и реализацию других проектов.
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