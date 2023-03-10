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Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Терского района

Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Терского района

10.03.2023 | 18:52
На встрече с активом Терского района в первую очередь Казбек Коков выразил благодарность военнослужащим, которые сейчас защищают нашу страну, и всем терчанам — за поддержку наших героев. Обсудили итоги прошлого года и планы на 2023-2024 годы. Благодаря нацпроектам в районе удалось существенно укрепить учреждения социальной сферы. Работу продолжаем. В 2023 году запланировано, в том числе, строительство школы на 800 мест в Тереке, капремонт ДК в Терекском, детской поликлиники ЦРБ, амбулатории в Урожайном. Намечен ремонт 8 школ — три в Тереке, остальные в Терекском, Урожайном, Нижнем Курпе, Верхнем Акбаше, Хамидии, ввод в эксплуатацию пожарного депо в селении Ново-Хамидие. Будет продолжено благоустройство общественных и дворовых территорий, ремонт многоквартирных домов. В ходе встречи обсудили вопросы по жилищно-коммунальной сфере, водоснабжению населенных пунктов, ремонту и оснащению учреждений культуры, развитию сельского хозяйства. Прорабатываем возможность переноса на более ранние от запланированного сроков строительства новой амбулатории в Дейском, капитального ремонта школы в Нижнем Курпе. В план дорожных работ на ближайший период включим и реконструкцию моста, который ведет к школе в селении Нижний Курп. https://t.me/vestikbr
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