home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Прохладненского муниципального района

Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Прохладненского муниципального района

18.02.2023 | 11:21
Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Прохладненского муниципального района. В ходе встречи обсуждены итоги социально-экономического развития района, реализации национальных проектов, программы комплексного развития сельских территорий. Глава республики выразил жителям Прохладненского района особую благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в СВО. Общественность, предприниматели, органы местного самоуправления района принимают в этой важной работе самое активное участие. Казбек Коков отметил, что все прозвучавшие в ходе встречи вопросы прорабатываются и решаются поэтапно. Речь шла, в том числе, и о дальнейшем увеличении уровня заработной платы работников социальной сферы, дополнительных мерах поддержки медицинских специалистов. Информацию о проделанной работе представил глава Местной администрации Прохладненского муниципального района Андрей Журавлев. В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» в Прохладненском районе построены детский сад и школа в станице Солдатской. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию здания школы в Красносельском. Также начнется возведение школы в Прималкинском, срок ее ввода — в конце 2024 года. Кроме того, в программу капремонта до 2026 года включены 10 сельских школ. Отремонтированы 6 школьных спортзалов. По нацпроекту «Культура» отремонтированы 7 учреждений культуры. В Алтуде запланирован ремонт Дома культуры. Спортивные сооружения построены в Карагаче и Янтарном, отремонтирован спорткомплекс в Благовещенке. По населенным пунктам благоустроено 8 общественных территорий. По программе расселения аварийного фонда жилищные условия улучшили 382 жителя района. За счет строительства новых скважин, замены и строительства водопроводных сетей протяженностью более 30 км улучшено водоснабжение. Отремонтировано порядка 32 км дорог в комплексе с освещением, ограждениями согласно потребностям на участках. Работа по указанным направлениям продолжается. Увеличились доходы муниципального бюджета, что позволило поднять уровень расходов на социально значимые мероприятия. На территории района реализуются 8 инвестиционных проектов. Это агропромышленные предприятия по производству молочной продукции, томатной пасты, растениеводству, семеноводству. Планируется старт еще 9 инвестпроектов — традиционные для района хранение и переработка зерна, производство хлебобулочных изделий, а также разведение рыбы и туризм.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных