Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Прохладненского муниципального района. В ходе встречи обсуждены итоги социально-экономического развития района, реализации национальных проектов, программы комплексного развития сельских территорий. Глава республики выразил жителям Прохладненского района особую благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в СВО. Общественность, предприниматели, органы местного самоуправления района принимают в этой важной работе самое активное участие. Казбек Коков отметил, что все прозвучавшие в ходе встречи вопросы прорабатываются и решаются поэтапно. Речь шла, в том числе, и о дальнейшем увеличении уровня заработной платы работников социальной сферы, дополнительных мерах поддержки медицинских специалистов. Информацию о проделанной работе представил глава Местной администрации Прохладненского муниципального района Андрей Журавлев. В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» в Прохладненском районе построены детский сад и школа в станице Солдатской. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию здания школы в Красносельском. Также начнется возведение школы в Прималкинском, срок ее ввода — в конце 2024 года. Кроме того, в программу капремонта до 2026 года включены 10 сельских школ. Отремонтированы 6 школьных спортзалов. По нацпроекту «Культура» отремонтированы 7 учреждений культуры. В Алтуде запланирован ремонт Дома культуры. Спортивные сооружения построены в Карагаче и Янтарном, отремонтирован спорткомплекс в Благовещенке. По населенным пунктам благоустроено 8 общественных территорий. По программе расселения аварийного фонда жилищные условия улучшили 382 жителя района. За счет строительства новых скважин, замены и строительства водопроводных сетей протяженностью более 30 км улучшено водоснабжение. Отремонтировано порядка 32 км дорог в комплексе с освещением, ограждениями согласно потребностям на участках. Работа по указанным направлениям продолжается. Увеличились доходы муниципального бюджета, что позволило поднять уровень расходов на социально значимые мероприятия. На территории района реализуются 8 инвестиционных проектов. Это агропромышленные предприятия по производству молочной продукции, томатной пасты, растениеводству, семеноводству. Планируется старт еще 9 инвестпроектов — традиционные для района хранение и переработка зерна, производство хлебобулочных изделий, а также разведение рыбы и туризм.