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Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Лескенского муниципального района

Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Лескенского муниципального района

14.02.2023 | 22:57
В этом году Лескенский район отмечает 20-летие образования. На встрече с активом обсуждали его социально-экономическое развитие. Но в первую очередь руководитель республики остановился на внешнеполитической ситуации. Отмечено, что по нацпроектам за последние несколько лет в 3-х селениях возвели дошкольные блоки. Капитально отремонтировали четыре дома культуры, еще один – на стадии завершения, один возвели с нуля. Привели в порядок все школьные спортзалы. Запланировали капремонт пяти учебных заведений. Дополнительно изыскивают средства на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения растет зарплата медиков. Кроме того, в муниципалитете отремонтировали больше 20 километров автодорог. Обсудили и вопрос водоснабжения. В ходе поездки в Лескенский район Казбек Коков осмотрел детскую школу искусств в Анзорее. Площадь здания – тысяча квадратных метров. Раньше здесь была общеобразовательная школа. Но, когда учеников стало больше, для них построили новую. Этот корпус не эксплуатировали больше десяти лет. По нацпроекту “Культура” его капитально отремонтировали. Как отмечено, это яркий пример эффективного использования имеющихся ресурсов и новых возможностей.   https://t.me/vestikbr  
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