Глава КБР Казбек Коков встретился с активом Чегемского района

Встречу с активом Чегемского района Глава Кабардино-Балкарии начал с обсуждения геополитической ситуации. В первую очередь Казбек Коков поблагодарил представителей района за поддержку тех, кто участвует в специальной военной операции, и их семей.
Страны Запада пытаются навязать миру свою извращенную идеологию, не желая давать другим народам возможность жить и развиваться, опираясь на свои национальные интересы.
Говоря о социально-экономическом развитии муниципалитета, подробно остановились на выполнении нацпроектов. За последние три года в эксплуатацию ввели шесть детских садов, отремонтировали все сельские ДК, в Нартане и Булунгу их построили с нуля. Новую школу запустили в Чегеме. Еще одну начнут возводить в этом году.
В порядок привели районную поликлинику, амбулаторию в Звездном построят в 23-м. В дорожной отрасли – крупный объект – реконструкция дороги Чегем-II-Булунгу. Ее восстановление напрямую связывают с развитием туризма.
Рост производства отметили и в промышленности. Чегемский стекольный завод поставляет тару во многие регионы. К работе приступила фабрика по переработке и упаковке мяса птицы.На территории района возводят крупнейший на Северном Кавказе тепличный комплекс, где круглый год будут выращивать овощи и ягоды в закрытом грунте. С ходом работ Глава Кабардино-Балкарии ознакомился перед встречей.
Первую очередь предприятия планируют запустить уже этим летом. По социальной программе догазификации к основным магистралям в районе подключили почти четыре сотни домовладений. В Лечинкае и Нартане строят водозаборные сооружения. В завершение встречи Казбек Коков подчеркнул, все прозвучавшие вопросы решаемы. Главное – есть поддержка жителей республики.
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