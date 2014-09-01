Глава КБР Казбек Коков встретился с гендиректором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым





Сегодня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге состоялась встреча Главы КБР Казбека Кокова с гендиректором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Обсуждены планы по реализации в Кабардино-Балкарии закона о бесплатной газификации. В программу финансирования расстояния от газовой трубы до границ участка в Кабардино-Балкарии включены более пяти тысяч домовладений в районах жилой застройки. Сумма затрат составит около 600 миллионов рублей. Догазификацию планируют начать уже в ноябре текущего года.