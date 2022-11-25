Глава КБР Казбек Коков вручил медали «Материнская слава» многодетным женщинам республики

Глава КБР Казбек Коков в преддверии Дня матери вручил медали «Материнская слава» многодетным матерям, воспитавшим пятерых и более детей. Глава Кабардино-Балкарии выступил с инициативой втрое увеличить размер единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям, удостоенным медали «Материнская слава». Соответствующий документ сегодня же был направлен на рассмотрение в Парламент КБР.

Открывая торжественное мероприятие, Казбек Коков сказал: «Материнская любовь беспредельна и незаменима ничем. Она делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать все невзгоды. Дать детям жизнь и вырастить настоящими людьми, отдав им все свои помыслы, здоровье, силы и душу – это нелёгкий и вместе с тем, святой и благородный труд. Празднование Дня матери – это прекрасный повод выразить свою благодарность и безграничную признательность за всё, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. К женщинам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной матери, в нашем обществе относятся с огромным, искренним уважением, а государство всегда поддерживает их в приоритетном порядке».

Руководитель республики напомнил о принятых на федеральном уровне мерах поддержки многодетных семей: «Помимо расширения перечня категорий и увеличения размера выплат на детей, они включают продление действия программы льготной семейной ипотеки до 31 декабря 2023 года. Кроме того, Указом нашего Президента Владимира Владимировича Путина установлено почетное звание «Мать-героиня», которое присваивается матери, родившей и воспитавшей десять и более детей, им выплачивается 1 миллион рублей. Важно отметить, что с 1 января 2023 года все выплаты на детей будут объединены в одну, что позволит семьям получать помощь на единых условиях от момента рождения ребёнка до его 17-летия, сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной».

Казбек Коков рассказал и о дополнительны

х региональных

социальных гарантиях, направленных на поддержку многодетных семей: «Одна из них – выплата единовременной адресной социальной помощи многодетным семьям в связи с рождением пятого ребёнка в размере 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Со дня установления этого вида социальной поддержки ею охвачено 1513 многодетных семей».

«В республике с каждым годом совершенствуется медицинская помощь матерям и детям. Укрепляется и обновляется материально-техническая база дошкольного и школьного образования. Увеличивается объём средств, выделяемых на организацию отдыха детей и подростков. Всё это в совокупности с мерами материальной поддержки способствует улучшению социального положения семей с детьми. Поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни многодетных семей и впредь будет оставаться нашим важнейшим приоритетом», —

подчеркнул

Казбек Коков. Согласно сегодняшнему решению Главы республики единовременн

ая

выплат

а

денежного вознаграждения многодетным матерям, родивш

им

и воспитавш

им

пять и более детей, и удостоенных медали «Материнская слава»,

повысится с

10 до 30 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Глава КБР Казбек Коков вручил медали «Материнская слава» Джамиле Алиевне Афауновой, Мадине Сафарбиевне Ахматовой, Асият Ханашховне Ахметовой, Асият Владимировне Бжикшиевой, Мадине Ахматовне Бикановой, Марьям Данияловне Геляховой, Марианне Хасановне Жаппуевой, Ирине Замировне Заптиевой, Марине Кадировне Кунижевой, Оксане Хазраиловне Кушевой, Фатиме Салыховне Лелюкаевой, Сакинат Ахматовне Мусуковой, Анне Александровне Панченко, Татьяне Петровне Пасечник, Ларисе Николаевне Резниченко, Марине Александровне Руденко, Алене Владимировне Тетуевой, Светлане Муссаевне Тудуевой, Марии Мулидовне Хановой, Альбине Мухамедовне Хромовой, Ольге Ивановне Ямгаховой. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы республики.

Семье Альбины Хромовой из селения Аушигер, воспитавшей 10 детей, будет передан микроавтобус «Газель».

Казбек Коков поздравил многодетных матерей: «От всего сердца поздравляю всех матерей Кабардино-Балкарии с наступающим праздником! Низкий вам поклон за неустанный труд, за безграничное терпение и душевную щедрость, за ответственное отношение и любовь к детям. Желаю вам крепкого здоровья, добра, семейного счастья и благополучия».

Встречу руководитель республики завершил словами: «Н

е могу не выразить искренние слова благодарности матерям, воспитавшим достойных сынов, наших военнослужащих, которые сегодня с честью представляют Кабардино-Балкарскую Республику, защищают интересы наше Родины, безопасное будущее России».