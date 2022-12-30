Глава КБР Казбек Коков вручил государственные награды

Высокий профессионализм и самоотдача, значимые достижения и стремление к совершенству… Именно эти качества людей, собравшихся в Колонном зале, решили отметить в канун Нового года.
2022-й был насыщен важнейшими событиями, которые во многом изменили общественно-политические и социально-экономические процессы, происходящие в стране и мире, отметил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, предваряя церемонию вручения наград.
Одним из значимых событий уходящего года для жителей Кабардино-Балкарии стало празднование столетия республики. К юбилею она подошла с хорошими результатами в различных сферах жизни, сказал Казбек Коков. Тех, кто способствовал этому, и решили сегодня наградить.
Первым награду получил Владимир Абаноков – руководитель республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов “Боевое братство”. Указом президента он удостоен медали ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени.
Около 30-ти человек получили Почетные грамоты Кабардино-Балкарии. Они представляют парламент, налоговые и судебные органы, министерство внутренних дел, казначейство, Архивную службу, учреждения образования и культуры. Отдельно отметили сотрудников КБГУ – за успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов. Десять человек удостоены почетных званий.
Казбек Коков поздравил собравшихся с заслуженными наградами и выразил уверенность, что, сохраняя единство и гражданскую солидарность, традиции взаимного доверия и согласия, жители республики и впредь смогут решать самые важные и ответственные задачи.
https://t.me/vestikbr