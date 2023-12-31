Глава КБР Казбек Коков вручил государственные награды жителям республики

Церемонию вручения государственных наград начали с подведения итогов. 23-й год был непростым, но жители Кабардино-Балкарии успешно преодолели выдвинутые временем испытания, подчеркнул Глава региона Казбек Коков. Республика сохранила позитивную динамику социально-экономического развития.
Добиться позитивных результатов помогли в том числе те, кто собрался в зале, подчеркнул Казбек Коков. Президент страны отметил группу сотрудников республиканского Центра медицины катастроф – за работу в зоне СВО и новых регионах. В числе наград – медали Луки Крымского и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орден Пирогова.
Среди награжденных труженики заводов и сельхозпредприятий, строители, учителя и врачи, работники культуры, спортсмены, журналисты и правоохранители.
Почетными грамотами Главы республики отмечены мусульманские религиозные деятели Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии и Ставрополья. Обращаясь к собравшимся, Казбек Коков подчеркнул: в 24-м году в приоритете всё так же – повышение качества жизни людей.
Всего в этот день награды получили больше 40 человек.
