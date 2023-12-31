Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков вручил государственные награды жителям республики

Глава КБР Казбек Коков вручил государственные награды жителям республики

31.12.2023 | 15:12
Церемонию вручения государственных наград начали с подведения итогов. 23-й год был непростым, но жители Кабардино-Балкарии успешно преодолели выдвинутые временем испытания, подчеркнул Глава региона Казбек Коков. Республика сохранила позитивную динамику социально-экономического развития. Добиться позитивных результатов помогли в том числе те, кто собрался в зале, подчеркнул Казбек Коков. Президент страны отметил группу сотрудников республиканского Центра медицины катастроф – за работу в зоне СВО и новых регионах. В числе наград – медали Луки Крымского и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орден Пирогова. Среди награжденных труженики заводов и сельхозпредприятий, строители, учителя и врачи, работники культуры, спортсмены, журналисты и правоохранители. Почетными грамотами Главы республики отмечены мусульманские религиозные деятели Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии и Ставрополья. Обращаясь к собравшимся, Казбек Коков подчеркнул: в 24-м году в приоритете всё так же – повышение качества жизни людей. Всего в этот день награды получили больше 40 человек.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных