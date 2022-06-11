Глава КБР Казбек Коков вручил государственные награды в преддверии Дня России

В преддверии празднования Дня России Глава КБР Казбек Коков в торжественной обстановке вручил высокие государственные награды жителям Кабардино-Балкарии, внесшим значительный вклад в развитие республики. Церемония награждения прошла в колонном зале Дома Правительства Кабардино-Балкарской Республики. В своей поздравительной речи Глава республики сказал: «Уважаемые друзья! Прежде всего хочу от всей души поздравить вас, всех жителей Кабардино-Балкарии, с наступающим праздником – Днем России. Эта знаменательная дата символизирует весь многовековой путь нашей страны, общую судьбу ее многонационального народа, его вековые традиции, преданность Отечеству и готовность отстаивать, защищать свободу и независимость нашей Родины. Эти идеалы патриотизма настолько глубоки и сильны, что никому и никогда не удалось и не удастся поколебать наше единство - основу нашего государства. Ярким тому подтверждением стала еще большая сплоченность российского народа, которую он демонстрирует перед лицом сегодняшних глобальных вызовов и внешних угроз. Великая история нашей страны, ее богатейшее наследие и сегодня вдохновляют нас на новые свершения и победы. Неслучайно в канун Дня России мы вручаем государственные награды людям, чьи достижения и заслуги перед большой и малой Родиной получили высокое признание. Среди отмеченных наградами – работники, занятые в сфере материального производства. Они представляют отрасли, которые во многом определяют экономический потенциал республики, укрепление которого является основой и главным условием для успешного решения стоящих перед нами задач по развитию всех сфер жизнедеятельности, улучшению качества жизни людей. Хочу искренне поблагодарить их за добросовестный труд, за самоотдачу, за преданность своему признанию. В зале присутствует представители одной из самых важных и благородных профессий, которая требует высочайшей ответственности, глубоких знаний, большого трудолюбия и полной самоотдачи. Благодаря педагогическому мастерству, преданности своему делу и любви к детям наших учителей и преподавателей формируется нравственные представления и ориентиры подрастающих поколений, в полной мере раскрываются и реализуются таланты и способности учеников. Мы глубоко признательны им за добросовестный труд, за высокий профессионализм и, конечно же, за душевную теплоту и щедрость. Важнейшей духовно-нравственной основой нашего общества является культура. Представители этой сферы заслуженно удостоены высоких наград. Работники культуры Кабардино-Балкарии выполняют важную и ответственную миссию по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия, вносят неоценимый вклад в укрепление традиций, просветительства и нравственности, духовного потенциала нашего народа. Хочу выразить им искреннюю благодарность за преданность своей профессии, за творческую целеустремленность и подвижническую деятельность. Важную роль в утверждении в обществе высоких моральных идеалов, в сбережении культурного и исторического наследия народов Кабардино-Балкарской Республики выполняют наши традиционные конфессии. Особого уважения и благодарности заслуживает их деятельность, направленная на объединение людей вокруг общих духовных ценностей, на укрепление межконфессионального и межнационального мира и согласия в республике. Во всем этом, несомненно, большая заслуга руководителей республиканских религиозных объединений, которые также сегодня в числе награждаемых. Государственными наградами республики отмечены работники средств массовой информации. Мы высоко ценим вклад журналистов в формирование созидательной атмосферы в нашем обществе. В укрепление общественно-политической стабильности, взаимопонимание и взаимоуважение между людьми. Хочу поблагодарить за каждодневный добросовестный труд. Заслуженных наград удостоены представители правоохранительных структур, которые с честью выполняют свой служебный долг, ведут активную работу по борьбе с преступностью, обеспечивают общественную безопасность, охраняют мир в нашей республике. Хочу выразить им слова глубокой признательности за их труд, за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Среди награжденных представители и других сфер жизнедеятельности республики, которые мы сегодня также можем адресовать самые добрые пожелания. У каждого их вас, дорогие друзья, своя линия жизни, свой путь реализации способностей и дарований, но я абсолютно уверен, что всех вас объединяет стремление идти вперед, работать с полной самоотдачей, достигать вершин в своей профессии. Благодарю вас за добросовестное служение родной Кабардино-Балкарии и нашей великой России. Еще раз поздравляю всех вас с наступающим праздником, с заслуженными наградами, желаю новых успехов, здоровья и благополучия. Спасибо вам!» После торжественного обращения Глава Кабардино-Балкарской Республики вручил награды.