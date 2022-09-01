Глава КБР Казбек Коков вручил государственные награды в честь Дня государственности Кабардино-Балкарии

Состоялось традиционное вручение государственных наград, приуроченное к Дню государственности и 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. Открывая церемонию награждения Глава КБР Казбек Коков сказал: "Обретение кабардинским и балкарским народами в начале 20-х годов прошлого столетия национальной государственности в форме автономного образования в составе Российской Федерации стало важнейшей вехой в нашей истории, поворотной точкой в судьбе всех жителей республики, ознаменовало собой начало становления современной Кабардино-Балкарии. Пройденный республикой за 100 лет путь наполнен многими яркими событиями, ратными подвигами и созидательным трудом поколений, ознаменован значимыми достижениями в экономическом, социальном, интеллектуальном и культурном развитии". Он отметил, что в зале присутствуют "продолжатели славных традиций отцов и дедов, те, кто своей энергией, талантом и целеустремленностью содействует благополучию и процветанию родной Кабардино-Балкарии и всей России". "У каждого из вас своя профессиональная стезя, свой путь к успеху. Но всех вас роднит одаренность, большое трудолюбие и искренняя преданность своему делу, верность призванию и гражданскому долгу", - подчеркнул Казбек Коков. Высоких государственных наград и званий были удостоены военнослужащие, отличившиеся в ходе специальной военной операции, социальные работники и врачи, учителя и ученые, работники культуры и спорта, сельского хозяйства и туристической отрасли. Указом Президента РФ В. Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции, орденом Мужества награжден доброволец Евгений Чирва. Медали Жукова удостоены военнослужащие Рустам Губжоков и Ислам Балкизов. Также Указом Президента РФ за большой вклад в развитие науки, многолетнюю и добросовестную работу звание "Заслуженный эколог Российской Федерации" присвоено директору Института горных территорий Фатимат Темботовой. Казбек Коков также вручил ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" исполнительному директору Ассоциации "Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики" Николаю Маслову и государственному деятелю Мурадину Туменову. Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек, удостоенных государственных наград за значительный вклад в развитие республики. Казбек Коков отметил заслуги участников встречи и в заключение сказал: "Самых добрых слов заслуживает каждый из награждённых. Все вы достойно выполняете свой профессиональный и гражданский долг, добиваетесь высоких результатов. Благодарю вас за добросовестный труд и высокую самоотдачу, за активную жизненную позицию. Только с таким отношением к жизни, к делу мы сможем уверенно двигаться вперед, реализовывать все наши планы во имя благополучия и процветания Кабардино-Балкарии. Желаю вам новых значимых успехов на благо родной Кабардино-Балкарии и всей России".