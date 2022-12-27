Глава КБР Казбек Коков вручил госпремии в области литературы и искусства

Глава КБР Казбек Коков вручил государственные премии в области литературы и искусства. Премия является высшим признанием заслуг деятелей культуры и искусства перед обществом и Кабардино-Балкарской Республикой. Она присуждается ежегодно деятелям культуры и искусства за создание особо значимых литературных произведений и творческих работ, за выдающийся вклад в развитие культуры. По решению Совета при Главе КБР по государственным премиям КБР в области литературы и искусства лауреатами премии стали поэт Хабас Бештоков - за поэтический сборник «Удивительный мир»; публицисты Ранета Бжахова и Кочесокова Асият – за трилогию «Зольская земля: события, люди, свершения», «Зольский район: 1941-1945», «Зольчанка»; публицист Владимир Кудаев – за книгу «Человек долга и чести»; писатель Олег Опрышко – за книги «Жизни и судьбы: ученики Кабардино-Горского реального училища. 1909-1920», «Опаленные войной перевалы… август 1942 – январь 1943»; этномузыкологи Анатолий Рахаев, Танзиля Хаджиева, Фатимат Цраева – за антологию народной музыки балкарцев и карачаевцев «Мифологические и обрядовые песни и наигрыши», «Нартские песни». Казбек Коков поздравил лауреатов Государственной премии КБР, отметил значимость творческой, гуманитарной, просветительской деятельности, ее ценность для прогрессивного развития Кабардино-Балкарии и воспитания молодёжи. Глава республики сказал: «Каждый лауреат - это неординарная личность, но всех вас объединяет стремление идти вперёд, работать с полной самоотдачей, достигать вершин в творчестве, стремление к достижению результатов для укрепления духовно-нравственных основ нашего общества. Мы искренне гордимся вашими успехами. Ваши достижения — это, безусловно, итог большого напряженного труда. Понятно и то, что таких высоких результатов можно добиться, если беззаветно любить свое дело, если всецело предан ему, если ощущаешь простор для созидания и творчества. Ваши работы и творческие произведения способствуют утверждению идеалов добра, великодушия и справедливости, любви к родному краю и Отечеству. В условиях, когда нам пытаются навязать неприемлемые для наших народов нравственные ориентиры и моральные принципы, такая деятельность имеет исключительно важное значение. Сегодня литература и искусство, вся культура в целом несут особую ответственность за сохранение и укрепление нашего исторического, культурного и духовного наследия, наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Достойным примером в этом деле служит деятельность нынешних лауреатов государственной премии, которые построили свою жизнь, опираясь на духовные и нравственные ценности, и, поставив перед собой самые высокие цели, приносят большую пользу родной Кабардино-Балкарии. Искренне благодарю вас за все, что вы делаете, за готовность всегда и во всём служить республике, обществу, нашему Отечеству». Глава КБР поздравил лауреатов с высокой наградой, отметив, что работа по поддержке интеллигенции, деятелей культуры Кабардино-Балкарии будет продолжена. В торжественном мероприятии приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главный федеральный инспектор по КБР Тимур Макоев, первые заместители Председателя Правительства КБР Сергей Говоров и Муаед Кунижев, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, министры.