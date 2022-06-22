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Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к мемориалу Вечного огня славы в Нальчике

Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к мемориалу Вечного огня славы в Нальчике

22.06.2022 | 13:59
В Нальчике у Вечного огня сегодня состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В нем участвовал руководитель региона Казбек Коков. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной собрались представители законодательной и исполнительной ветвей власти, главы муниципалитетов, общественники, ветераны. Собравшиеся говорили о самоотверженном подвиге советского народа в 41-45 годах. В память о миллионах сограждан, которым не довелось дожить до полного разгрома врага, объявили минуту молчания. Затем к подножию монумента Героям Великой Победы возложили цветы.
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