Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к мемориалу Вечного огня славы в Нальчике

В Нальчике у Вечного огня сегодня состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В нем участвовал руководитель региона Казбек Коков. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной собрались представители законодательной и исполнительной ветвей власти, главы муниципалитетов, общественники, ветераны. Собравшиеся говорили о самоотверженном подвиге советского народа в 41-45 годах. В память о миллионах сограждан, которым не довелось дожить до полного разгрома врага, объявили минуту молчания. Затем к подножию монумента Героям Великой Победы возложили цветы.