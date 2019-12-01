Глава КБР Казбек Коков внес в парламент республики законопроект о дополнительной поддержке нуждающихся семей при рождении третьего и последующих детей.

Предполагается с января будущего года установить ежемесячную денежную выплату на каждого третьего и последующих детей тем семьям, в которых доход на человека – ниже двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения, то есть меньше суммы в 27414 рублей. Выдавать пособие планируют вплоть до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму для детей. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас решается вопрос о включении Кабардино-Балкарии в число регионов, которым на эти цели выделят средства из федерального бюджета. Новая норма направлена на стимулирование рождаемости и повышение уровня доходов многодетных семей. Документ опубликован на сайте руководителя региона.