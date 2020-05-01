Глава КБР Казбек Коков в режиме видеоконференции провел очередное заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции

На заседании рассмотрены текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в республике, работа объектов здравоохранения, вопросы регулирования ограничительных карантинных мер. Глава КБР напомнил, что 8 мая Роспотребнадзор определил три основных критерия, исходя из которых можно будет приступать к первому этапу выхода из режима самоизоляции. Все они касаются эпидемиологической ситуации в регионе и готовности системы здравоохранения. Казбек Коков заслушал оперативную информацию по ситуации с коронавирусом руководителя Роспотребнадзора по КБР Жирослана Пагова. Он проинформировал, что проведенное ведомством исследование по основным показателям распространения COVID-19 согласовано Роспотребнадзором России и Министерством здравоохранения РФ. Это, в частности, данные о тестированиях и КТ, темпах прироста зараженных, наличии резервных коечных мест, а также общем уровне случаев внебольничных пневмоний и летальности от коронавируса. О сохранении ряда ограничений доложил премьер-министр Алий Мусуков. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов рассказал о проводимых диагностике и лечению больных, их лекарственном обеспечении, наличии свободного коечного фонда и медицинских расходных материалов. С 11 мая прием пациентов начал осуществлять третий госпиталь на базе центральной районной больницы в Прохладном. В настоящее время в наличии 521 койка, обеспеченная кислородом и аппаратами ИВЛ в соответствии с нормативами, дополнительно готовы к разворачиванию 320 коек.