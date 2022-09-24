Глава КБР Казбек Коков установил региональные выплаты для мобилизованных

Глава КБР Казбек Коков определил меры дополнительной региональной социальной поддержки военнослужащим, призванным по мобилизации в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Главы региона. Соответствующий указ Глава Кабардино-Балкарии подпишет уже сегодня. Так, военнослужащим, призванным Военным комиссариатом КБР по мобилизации, на период прохождения военной службы установлена ежемесячная выплата в размере 25 000 рублей. В случае получения ранения (контузии, травмы, увечья), в зависимости от степени тяжести, военнослужащим полагается единовременная выплата в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В случае гибели военнослужащего единовременная республиканская выплата составит 1 миллион рублей членам семей погибших. На военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, также распространяются все федеральные социальные гарантии. Дополнительные региональные социальные гарантии призванным на военную службу лицам приняты по итогам вчерашнего расширенного заседания республиканского Совбеза в рамках реализации Указа Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».