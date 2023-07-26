Глава КБР Казбек Коков учредил стипендию для молодых музыкантов

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков учредил стипендию для молодых музыкантов – исполнителей на оркестровых инструментах, которые достигли высокой степени мастерства. Присуждать ее будут со следующего года.
Размер поощрения – 10 тысяч рублей в месяц. Деньги на это предусмотрят в республиканском бюджете. Стипендию присуждают сроком на один год. Решение принимает Глава республики по представлению министерства культуры.
Получателями могут стать специалисты до 35 лет включительно, прошедшие конкурсный отбор. Ежегодно поощрят максимум восемь человек. Положение о стипендиях для молодых музыкантов – исполнителей на оркестровых инструментах – должно утвердить правительство Кабардино-Балкарии.
https://t.me/vestikbr