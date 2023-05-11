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Глава КБР Казбек Коков участвовал в заседании по региональному развитию

Глава КБР Казбек Коков участвовал в заседании по региональному развитию

11.05.2023 | 15:14
Встреча проходила в формате ВКС под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина. О реализации федеральных и национальных проектов в ближайшие два года рассказал руководитель Минстроя Ирек Файзуллин. В Кабардино-Балкарии в сфере капитального строительства в этом году в работе – 210 объектов, общий объем вложений – почти семь миллиардов рублей. В дорожной отрасли в 2023-м запланировали 109 участков. На их строительство и восстановление направят свыше четырех миллиардов. Помимо этого, предстоит реконструировать учреждения образования, здравоохранения и культуры. На выполнение таких задач требуется около двух миллиардов рублей. На большинстве объектов работы уже начались, и идут они по графику.   https://t.me/vestikbr
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