Казбек Коков рассказал о региональных проектах, которые поддержал Президент России Владимир Путин

Казбек Коков в коротком интервью рассказал об основных итогах встречи с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 13 июля, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.
- Казбек Валерьевич, Ваша встреча с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным вызвала большой интерес со стороны общественности и СМИ. Очевидно, что Глава государства следит за положением дел в Кабардино-Балкарской Республике и оказывает ощутимую помощь нашему региону. Есть ли что-то, что не попало в кадр? Обсуждалась ли возможность поддержки каких-то конкретных проектов?
- Президент Российской Федерации в рамках своих полномочий всегда следит за всеми регионами, за положением дел внутри страны и внешней политикой. Как и другие главы субъектов, я тоже в плановом режиме доложил Президенту о социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике.
Когда назначали, у Президента были определенные поручения. Это стабилизация бюджетно-финансовой системы республики, увеличение доходов населения, выстраивание более активного взаимодействия с федеральными органами власти. Разговор шел в свете этих поручений. По финансам у нас есть результаты, причем серьезные. Хорошие результаты имеем и по собственным доходам, и по росту бюджетной обеспеченности на душу населения. Мы, действительно, с очень низких позиций начинали даже сравнительно с регионами Северо-Кавказского федерального округа. Отметил и то, чего не удалось достигнуть. У нас есть рост по средней заработной плате, но если брать реальную заработную плату, то мы не достигли тех показателей, которые нам хотелось бы. Имеется в виду, не стали одними из лучших по СКФО, несмотря на динамику, которую мы сегодня поддерживаем. Если быть объективным, все-таки мы два года жили в условиях «ковида». И нам пришлось, хотя была и федеральная поддержка, очень большие республиканские средства тратить на борьбу с «ковидом». Это и поддержка жителей республики, заболевших коронавирусом, и поддержка наших врачей. Направили порядка полутора миллиарда рублей за неполные полтора года. Это все сказалось, конечно, на показателях, связанных с заработной платой. Тем не менее, буквально вечера на заседании правительства приняты соответствующие нормативные акты по повышению заработной платы бюджетникам на 10 процентов. На эти цели направим порядка 800 миллионов рублей. Над достижением этих показателей продолжим работать.
Если касаться других проблемных вопросов, которые нам надо решить, то это, конечно, услуги ЖКХ. Водоснабжение – один из острейших вопросов. Но я не обращался к Президенту с просьбой, потому что ситуация с нашим бюджетом позволяет нам активно включаться в программы финансирования через инфраструктурное меню, которое создано на федеральном уровне. Нам одобрены средства в объеме 2 миллиардов 600 миллионов рублей, что позволит реализовать крупный проект Баксанского группового водовода, также занимаемся по Зольскому групповому водоводу. Другая составляющая - это теплоэнергетический комплекс, которому уделяем сейчас особое внимание, ведем ремонты, есть программа его модернизации.
К Президенту обратился с двумя проектами. Первый – это участок Хушто-Сырт - Булунгу автодороги Чегем – Булунгу до турбаз «Башиль» и «Чегем». От Хушто-Сырта - это гравийное исполнение, весь проект в целом стоил свыше 3 миллиардов рублей, но мы разбили его на участки по различным программам. Уже реализуем. Не могли попасть в программы с участком Эльтюбю - Булунгу на сумму 1 миллиард 780 миллионов рублей. Это участок, который остался у нас без асфальта. Ремонт этой дороги – не только социально значимый вопрос, и не только вопрос безопасности. Здесь большой туристический поток. Ремонт дороги обеспечит экономический рост Чегемского муниципального района. Мы посчитали это актуальным, важным и обратились к Президенту. Владимир Владимирович дал поручение Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. Соответствующие поручения уже прошли дальше, и сейчас мы в работе.
И второй проект – это больница в Баксане. Она считается межмуниципальным учреждением, так как там обслуживаются 123 тысячи прикрепленных жителей городского округа Баксан и Баксанского муниципального района. Больница 1936 года, но мы не попадали с этим проектом ни в одну программу, включая модернизацию первичного звена. Обратились к Президенту с просьбой о строительстве новой больницы и нашли поддержку.
Соответствующее поручение Президент подписал, работаем над тем, чтобы дальше уже довести до логического завершения данные проекты.
- Казбек Валерьевич, Вы также провели ряд встреч в Москве, в том числе с федеральными министрами. Каковы итоги этих встреч?
- Самым значимым итогом стало то, что во взаимодействии с федеральными органами власти нам удалось решить проблему задолженности перед учреждениями здравоохранения. Как раз в период событий с «ковидом» в больницах, которые были перепрофилированы в госпитали особо опасных инфекций, образовалась серьезная задолженность. Сумма составляла порядка 800 миллионов рублей. На коллегии минздрава республики главные врачи обратились, и мы пообещали выйти на федеральный уровень. Здесь я хотел бы поблагодарить Правительство Российской Федерации за поддержку и особо выразить слова благодарности Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, которая услышала, прониклась этой проблемой и оказала содействие в ее решении. Распоряжение правительства уже вышло, на днях мы подписываем соглашение, и средства будут доведены до больниц. Это оздоровит наши медучреждения и позволит бесперебойно работать дальше.
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