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Глава КБР Казбек Коков провёл заседание АТК и регионального оперштаба

Глава КБР Казбек Коков провёл заседание АТК и регионального оперштаба

28.12.2021 | 15:57
Основные вопросы, которые внесли в повестку дня, – подвести итоги работы в уходящем году и обозначить приоритетные направления деятельности на 2022-й. В этом году издали пять нормативно-правовых актов в области противодействия терроризму, в том числе закон о введении ответственности за неисполнение решений муниципальных антитеррористических комиссий. Помимо этого, проводили систематическую работу с жителями Кабардино-Балкарии. Казбек Коков отметил, что Национальный антитеррористический комитет положительно оценил работу республиканской комиссии. Министр внутренних дел Василий Павлов рассказал, какие меры примут в регионе, чтобы обеспечить правопорядок в новогодние дни. В завершение Глава Кабардино-Балкарии поручил усилить режим безопасности в тех местах, где в праздники будет собираться больше всего людей.
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