Глава КБР Казбек Коков провёл традиционную встречу со школьниками

29.12.2023 | 22:36
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл сегодня традиционную встречу со школьниками, которые добились успехов в самых разных областях. В Колонном зале собрались победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований. Здесь же волонтеры, юнармейцы, лидеры ученического самоуправления. Школьники рассказывали о своих разработках и достижениях, показывали творческие и спортивные номера. Встреча длилась два часа и получилась неформальной. Для каждого приглашенного подготовили подарок. А гости вручили Главе республики картину – горный пейзаж – один из уголков Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
