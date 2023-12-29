Глава КБР Казбек Коков провёл традиционную встречу со школьниками

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл сегодня традиционную встречу со школьниками, которые добились успехов в самых разных областях.
В Колонном зале собрались победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований. Здесь же волонтеры, юнармейцы, лидеры ученического самоуправления.
Школьники рассказывали о своих разработках и достижениях, показывали творческие и спортивные номера.
Встреча длилась два часа и получилась неформальной. Для каждого приглашенного подготовили подарок. А гости вручили Главе республики картину – горный пейзаж – один из уголков Кабардино-Балкарии.
