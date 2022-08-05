Глава КБР Казбек Коков провёл сегодня выездное совещание Экспортного совета.

Республика продолжает поддерживать торговые отношения на региональном уровне с 66 странами, при этом операции по экспорту осуществлялись с 32 странами. До 83% всего объема экспорта из Кабардино-Балкарии идет в страны СНГ. Несырьевой неэнергетический экспорт Кабардино-Балкарской Республики включает 34 товарные позиции. Основу экспорта составляют продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, древесина с целлюлозно-бумажными изделиями. Значительно увеличилась в экспорте доля продовольственных товаров и сырья. Экспортируется зерно, кондитерские изделия, сырная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, кукурузный крахмал, комбикорма, колбасы, продукты из мяса и субпродуктов, овощные консервы. Обсудили ход реализации региональных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Информацию об опыте работы представили руководители предприятий «Нальчик-сладость», «Отбор», «Базис». В связи с санкциями у предприятий-экспортеров возникли логистические и платежные сложности, а из-за дополнительных расходов на устранение этих проблем увеличивается себестоимость продукции. Центр поддержки экспорта КБР за первое полугодие текущего года оказал поддержку 118 субъектам малого и среднего предпринимательства, 8 предприятий заключили 10 экспортных контрактов. Проводится методическая, образовательная и выставочная деятельность. Однако в сложившихся условиях требуются новые подходы в работе хозяйствующих субъектов, переориентация на новые рынки, поиск новых поставщиков и потребителей товаров и услуг, разработка и внедрение новых технологий. В сегодняшней экономической ситуации, которая сказалась на продовольственных рынках во всем мире, необходимо расширять географию поставок продукции. Это важно и для развития импортозамещения. Представитель Российского экспортного центра представил возможности цифровой платформы «Мой экспорт» - информационной системы «Одно окно». Данный цифровой комплекс обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Он позволит сельхозтоваропроизводителям изучить внешние рынки сбыта, узнать об особенностях деловой коммуникации с новыми странами, найти покупателя на рынке сбыта, выбрать нового поставщика деталей, комплектующих, сырья и материалов, выйти на зарубежные электронные площадки для реализации продукции. Также с помощью системы можно оформлять необходимые документы, получить софинансирование, помощь юриста, проконсультироваться по вопросам логистики, оформить международное почтовое отправление и воспользоваться услугами кредитования, страхования, а также господдержкой на компенсацию затрат на транспортировку товаров АПК. Сейчас в «Одном окне» работает 31 сервис по 4 направлениям: государственные сервисы, государственная поддержка, бизнес-сервисы, аналитика. До 2024 года будет запущено еще 30, включая платежный, который значительно расширит возможности российских компаний. Соответствующий закон подписан Президентом России, платежная система на платформе «Мой экспорт» заработает уже в апреле 2023 года.