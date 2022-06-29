Глава КБР Казбек Коков провел заседание Совета по инвестициям и предпринимательству, сообщает пресс-служба руководителя региона. В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его первые заместители Муаед Кунижев и Сергей Говоров, профильные министры, представители банковской сферы, среднего и малого бизнеса, общественность. Обсуждена реализация «дорожной карты» по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности республики. С докладом по принимаемым мерам выступил министр экономического развития КБР Борис Рахаев. В Кабардино-Балкарии упрощены процедуры получения различных разрешений, сведены к минимуму количество проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках контрольно-надзорной деятельности. По информации бизнес-омбудсмена Юрия Афасижева, республика по итогам 2021 года вошла в топ-30 регионов России с наименьшим индексом административного давления на бизнес, поднявшись с последних позиций на 28 место. Руководитель республики поручил усилить работу по упрощению процедуры технологического присоединения к коммуникациям, процесса подготовки документов и осуществления государственного кадастрового учета. На заседании прозвучало, что работа по оказанию поддержки субъектам МСП по госпрограмме Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» остается приоритетным направлением работы. В 2021 году Гарантийным фондом КБР предоставлено 39 поручительств на общую сумму порядка 280 миллионов рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство Гарантийного фонда, превысила миллиард рублей. Фондом микрокредитования КБР выдано субъектам МСП и самозанятым гражданам 166 микрозаймов на общую сумму 70 миллионов рублей. В республике функционируют 6 бизнес-инкубаторов, в которых размещено 72 предпринимателя и создано 345 рабочих мест. Кроме того, создан Центр оказания услуг «Мой бизнес», где оказывается информационная, консультационная и методическая поддержка. Благодаря реализации в 2021 году национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе увеличилось количество субъектов МСП и самозанятых граждан. Эти и другие меры поддержки МСП способствовали восстановлению сферы малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период ограничений. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в республике начался процесс вывода бизнеса из «серой зоны», как следствие - увеличились собственные доходы в бюджет республики, удалось восстановить рынок труда, вернув его к допандемийному уровню. Работа продолжается и в сегодняшней непростой для экономики ситуации. В регионе сохраняется значительный потенциал для инвестиционного роста в сельском хозяйстве, туристической отрасли, промышленности, сфере услуг и торговле. Члены Совета по инвестициям и предпринимательству обсудили меры по дальнейшему развитию инструментов поддержки субъектов МСП, улучшению инвестиционного климата Кабардино-Балкарии.