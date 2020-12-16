Глава КБР Казбек Коков провел заседание республиканской Антинаркотической комиссии





О результатах исполнения антинаркотической подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» госпрограммы КБР «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» доложили министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, и.о.министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Аслан Битуев, министр культуры КБР Мухадин Кумахов.

Одним из наиболее важных сегментов подпрограммы является развитие реабилитационного направления в работе с наркозависимыми, помощь в их социализации. В Кабардино-Балкарии создана и действует система медико-социальной реабилитации наркозависимых. За 9 месяцев 2020 г. на 23% возросло количество пациентов, прошедших курс реабилитации, и составило 128 против 104. В ремиссии свыше года находятся 172 больных наркоманией, или 21,5% от общего числа состоящих на диспансерном учете.

С докладами о результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков растительного происхождения выступили руководитель МВД по КБР Василий Павлов, главы администраций г.о.Баксан Хачим Мамхегов и Майского муниципального района Татьяна Саенко. Подведены итоги межведомственной комплексно-профилактической операции «МАК», которая проводилась с мая по октябрь 2020 года.

За указанный период возбуждено 83 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечены 78 лиц. Из незаконного оборота изъято более 15 килограмм наркотических средств растительного происхождения.

Выступающие доложили об информационно-профилактической работе по борьбе с наркоманией среди молодежи, которая в текущем году была ограничена в связи с коронавирусной инфекцией. Однако Глава республики подчеркнул, что следует внедрять более доступные и интересные для молодежи формы профилактической информации, более активно использовать социальные сети. «Необходимо заниматься этой работой, используя социологические исследования, чтобы понимать эффективность проводимых мероприятий и добиваться лучшего результата», — сказал Казбек Коков. Он напомнил, что пропаганда наркотиков массированно идет через социальные сети, их же надо использовать и для противодействия.

В этот же день Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предполагающий уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков через интернет, а также ужесточающий наказание за такое преступление вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Главы и правительства КБР.