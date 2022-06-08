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Глава КБР Казбек Коков провел заседание по вопросам реализации национальных проектов

Глава КБР Казбек Коков провел заседание по вопросам реализации национальных проектов

08.06.2022 | 16:43
Глава КБР Казбек Коков провел совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике. Это традиционное совещание, на котором обсуждают вопросы обеспечения правопорядка, экономической и общественной безопасности. Проводит его Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель Минтранса Аслан Дышеков сообщил участникам заседания: в этом году планируется привести в нормативное состояние 70 дорожных объектов, обустроить 40 километров линий наружного освещения, пять километров металлических ограждений, а также 16 пешеходных переходов. На все это из бюджетов разных уровней направили полтора миллиарда рублей. В нынешнем году в Кабардино-Балкарии намерены ввести в эксплуатацию не меньше 520 тысяч квадратных метров жилья. Об этом проинформировал министр строительства и ЖКХ Алим Бербеков. По его словам, до 25-го года должны расселить больше 1800 людей из домов, признанных аварийными с начала 2017-го. На эти цели направят один миллиард 200 миллионов рублей. В районах жилой застройки Нальчика собираются расширить сети водоснабжения и водоотведения. Продолжается в Кабардино-Балкарии и реализация федеральных проектов “Сохранение лесов”, “Чистая страна”, “Сохранение уникальных водных объектов”. В регионе проводят рекультивацию несанкционированных свалок. Запланировали очистить участок реки Баксан протяженностью 13 километров. В ходе заседания обсудили миграционную ситуацию в республике. Говорили также о работе муниципальных комиссий по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних. Казбек Коков подчеркнул важность четкого межведомственного взаимодействия при выполнении поставленных задач.
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