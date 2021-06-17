Глава КБР Казбек Коков провел заседание Оперштаба по ситуации с covid-19





Глава КБР Казбек Коков провел в режиме видеоконференции заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса. По данным республиканского Минздрава, на сегодня в двух госпиталях развернуто 250 коек, еще вчера их было 190. Число привившихся от ковида в республике составляет около 44 тысяч человек, второй этап вакцинации прошли более 32 тысяч, что в два раза меньше общероссийского уровня. В республике развернуто 50 пунктов вакцинации, работают 36 выездных бригад. По информации профильного министра Рустама Калибатова, отмечается рост госпитализированных и количества выездов скорой помощи, изменился характер течения заболевания. Сокращается инкубационный период, болезнь протекает тяжелее, возросла доля реанимационных больных, а среди зараженных больше людей молодого и среднего возраста. Часто это именно индийский штамм, симптомы которого стерты, в результате пациенты поступают с масштабным поражением легких. Кроме того, вирус стал более устойчив к существующим лекарствам. Глава республики поручил правительству предусмотреть финансовый резерв на оплату труда медработников госпиталей, приобретение препаратов и оборудования.