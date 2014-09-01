Глава КБР Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба





В социальных учреждениях республики могут временно ввести закрытый режим в целях профилактики распространения коронавируса. Проработать данный вопрос сегодня на заседании профильного оперштаба поручил Глава КБР. За последние сутки выявлено 85 новых инфицированных, цифра заболевших за весь период пандемии превысила 26 тысяч 650. Умерших — 585 (за сутки ещё трое). В госпиталях 689 человек, в реанимациях – 91. Развернуто 820 коек, имеется резерв на базе больниц Терского и Чегемского районов, а также Центра СПИД. Министр здравоохранения Рустам Калибатов сообщил, что за последние две недели число госпитализируемых выросло на 175 процентов, а реанимационных больных — на 24. По вопросу иммунизации населения министр проинформировал, что на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 114 тысяч 650 человек, вторым – 73 тысяч 672. О возрастающем количестве заболевших индийским штаммом предупредил главный санитарный врач республики Жирослан Пагов. Он также напомнил, что до 10 августа руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить обязательную вакцинацию всех сотрудников, не имеющих противопоказаний, первым компонентом вакцины.