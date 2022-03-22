Глава КБР Казбек Коков провел заседание координационного штаба

Глава КБР Казбек Коков в рамках поручений Президента России Владимира Путина в режиме ВКС провел заседание координационного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарии в условиях санкционного давления на страну. В заседании штаба приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его заместители, руководители министерств, главы муниципальных администраций. В ходе заседания проанализированы данные оперативного мониторинга ситуации в ключевых для экономики республики сферах. Еженедельный мониторинг проводится отраслевыми штабами под руководством вице-премьеров Правительства КБР и включает такие направления, как малый и средний бизнес, инвестиции, экспорт, агропромышленный комплекс, промышленность, торговля, природные ресурсы, цифровое развитие, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство и туризм. На особом контроле стоит социальная сфера - здравоохранение, образование, занятость, социальная защита, культура, спорт. Глава республики констатировал, что на сегодняшний день ситуация стабилизирована. Перебои с поставками сахара, которые имелись в основном в магазинах федеральной сети из-за повышенного спроса, практически прекратились. Первый заместитель Председателя Правительства КБР Сергей Говоров сообщил, что в торговой розничной сети не имеется дефицита продовольственных товаров, предметов первой необходимости. Министр промышленности, торговли и энергетики КБР Шамиль Ахубеков проинформировал, что мониторинг цен на продукты и предметы первой необходимости проводится ежедневно. Контроль осуществляется в контакте с представителями правоохранительных и контролирующих органов, крупных торговых центров, чтобы не допустить фактов недобросовестной наценки или дефицита товаров. Казбек Коков поручил включить в мониторинг и небольшие торговые точки во всех районах республики. Сергей Говоров доложил, что посевная кампания проходит в штатном режиме. Посевная площадь под яровыми составит порядка 224 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года. Не допущено снижения посевных площадей подсолнечника и плодово-ягодных культур. Будут увеличены посевные площади под картофель. Министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков отметил, что строительство социально значимых объектов, запланированное в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ, идет по графику. На данном этапе резкого роста цен на строительные материалы не наблюдается. Министр экономики КБР Борис Рахаев проинформировал о мерах поддержки бизнеса. Казбек Коков подчеркнул важность оказания максимальной инициативной помощи всем предприятиям промышленности, агропромышленного комплекса, туристической сферы. Глава особо выделил вопрос поддержки компаний, активно работающих в сфере импортозамещения. Руководитель республики поручил проработать данный вопрос с банками по всем уже применяемым сегодня финансовым продуктам, организовать для предпринимателей информационно-методическую помощь и содействие в их получении.