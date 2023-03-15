Глава КБР Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии

Обсуждались вопросы профилактики и противодействия распространению запрещенных веществ.
Казбек Коков подчеркнул, наркоситуация в республике остается нейтральной, однако подход к организации профилактической работы требует усовершенствования.
На встрече рассказали, для сбыта наркотиков чаще всего используются современные средства коммуникации, это нужно учитывать при разработке мер противодействия. Говорили также о важности адресного подхода к каждому подростку из групп риска.
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