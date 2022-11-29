Глава КБР Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР

В республике снижается число преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ… Об этом сегодня на заседании Антинаркотической комиссии заявил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Вместе с тем руководитель региона подчеркнул: процесс выявления людей, которые страдают зависимостью от наркотиков, должен быть более эффективным.
На заседании отметили: с начала года в республике провели около трех с половиной тысяч акций антинаркотической направленности, в которых участвовали подростки и молодежь. Примерно шесть с половиной тысяч школьников и студентов колледжей и профтехучилищ прошли профилактические медосмотры.
Кроме того, учащихся систематически тестируют, чтобы на ранних стадиях найти тех, кто может оказаться в группе риска. Разъяснительную работу активно ведут волонтерские организации и добровольческие отряды. Они намерены более активно задействовать сельскую молодежь…
В решении поставленных задач Казбек Коков поручил усилить межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти с правоохранителями и журналистами.
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