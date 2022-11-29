home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР

Глава КБР Казбек Коков провел заседание Антинаркотической комиссии КБР

29.11.2022 | 19:00
В республике снижается число преступлений, связанных с оборотом запрещенных веществ… Об этом сегодня на заседании Антинаркотической комиссии заявил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Вместе с тем руководитель региона подчеркнул: процесс выявления людей, которые страдают зависимостью от наркотиков, должен быть более эффективным. На заседании отметили: с начала года в республике провели около трех с половиной тысяч акций антинаркотической направленности, в которых участвовали подростки и молодежь. Примерно шесть с половиной тысяч школьников и студентов колледжей и профтехучилищ прошли профилактические медосмотры. Кроме того, учащихся систематически тестируют, чтобы на ранних стадиях найти тех, кто может оказаться в группе риска. Разъяснительную работу активно ведут волонтерские организации и добровольческие отряды. Они намерены более активно задействовать сельскую молодежь… В решении поставленных задач Казбек Коков поручил усилить межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти с правоохранителями и журналистами.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных