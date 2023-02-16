Глава КБР Казбек Коков провел встречу с молодыми предпринимателями республики

Первая тема обсуждения на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с молодыми бизнесменами – туристическая отрасль. Отметили, нужно не только повышать качество услуг, развивать гостиничный и ресторанный бизнес, но и увеличивать число всероссийских и международных соревнований, сохранять народные промыслы. Важно совершенствовать и облик столицы республики.
Благодаря малому и среднему бизнесу в республике активно развивается индустрия общественного питания и гостеприимства, отметил руководитель региона. В ходе встречи разговор коснулся геополитической ситуации в мире. Казбек Коков подчеркнул, период санкционного давления на страну показал – вызовы преодолимы, а новые возможности есть и сейчас.
Предпринимательская активность в республике растет. За последние три года число субъектов малого и среднего бизнеса стало на 1600 больше. В статусе самозанятых зарегистрировались свыше 58 тысяч человек. Два года назад их было почти в пять раз меньше. На встрече предприниматели также делились своими идеями. Все они будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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