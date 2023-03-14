Глава КБР Казбек Коков провел встречу с активом Черекского района

В ходе встречи с активом Черекского района говорили о насущных вопросах муниципалитета, о планах и проектах, которые совместно сможем реализовать опережающими темпами.
Это капитальный ремонт 5 сельских школ, строительство амбулатории и модульного зала в Жемтале, амбулатории и ДК в Герпегеже, ДК в Аушигере, создание молодежного центра в Кашхатау. Планируется благоустроить общественные и дворовые территории в Кашхатау и 4 селах. За два года будут приведены в нормативное состояние дороги Верхняя Балкария-Мухол, Старый Черек-Жемтала-Сукан-Суу, Бабугент-Мехлесхоз, мост на дороге Верхняя Балкария-Мухол. В Верхней Балкарии планируется отремонтировать две улицы. Намечено строительство водовода Сатушир-Аушигер.
С начала реализации нацпроектов отремонтированы все школьные спортзалы, поликлиника ЦРБ, дома культуры в Кашхатау, Верхней Балкарии, Жемтале, Безенги, построены детсады в Кашхатау, Аушигере, Верхней Балкарии, амбулатория в Аушигере, ДК в Карасу, Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в Кашхатау, 4 спортплощадки, открыты 8 «точек роста». За три года отремонтировано 40 км дорог, благоустроено 9 общественных и 23 дворовые территории. По программе развития СКФО завершены строительство нового и замена ветхого водовода Кашхатау-Аушигер.
Для Черекского района ключевыми отраслями являются сельское хозяйство и туризм. Здесь активно развивается животноводство, появилось первое предприятие по переработке мяса. Муниципалитет разработал программу развития туризма, которую реализует, привлекая инвесторов.
Обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры, строительства и ремонта социальных объектов, дорог, развития предпринимательства. Они будут оперативно проработаны на предмет включения в соответствующие программы.
И конечно, самое главное -Глава КБР Казбек Коков выразил благодарность жителям района за патриотический настрой и беспрецедентную поддержку наших ребят, которые сейчас защищают безопасность России, мужественно ведут борьбу за сохранение традиционных ценностей и мирного будущего для наших детей.
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