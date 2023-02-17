Глава КБР Казбек Коков провел встречу с активом Чегемского района

Казбек Коков провел встречу с активом Чегемского района, сообщает пресс-служба Главы КБР. В ней приняли участие представители органов местного самоуправления, муниципальных организаций, общественности. Были подведены итоги работы муниципалитета за 2022 год, обозначены задачи на предстоящий период. Глава республики ответил на актуальные вопросы, с которыми обратились жители района. Казбек Коков выразил им благодарность за организацию поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Участники встречи обсудили значимые вопросы социальной сферы, которая стала основным вектором развития района. Глава Местной администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов представил основные итоги социально-экономического развития района за последние три года. Благодаря участию в нацпроектах в Чегеме построена новая школа, в этом году планируется начать строительство еще одного общеобразовательного учреждения на 800 учебных мест. Введено в строй 6 дошкольных блоков, отремонтированы все сельские дома культуры, построены сельские учреждения культуры в Нартане и Булунгу. По программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтирована поликлиника Центральной районной больницы им. А. Хацукова и обеспечена санитарным транспортом. Новая амбулатория будет построена и в поселке Звёздном. В текущем году планируется продолжить развитие спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах. В сфере дорожного строительства наиболее крупным объектом 2023 года является дорога Чегем-II-Булунгу. Напомним, проект получил поддержку Президента РФ Владимира Путина во время встречи с Главой КБР Казбеком Коковым в июле 2022 года. Всего за три года на территории муниципалитета отремонтировано 110 км дорог. После капитального ремонта введены в строй мост через реку Чегем и подземный переход. Ранее в этот же день Глава Кабардино-Балкарии ознакомился с ходом строительства крупнейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей и ягод в закрытом грунте. Первую очередь предприятия планируют запустить уже летом. На полную мощность тепличный комплекс выйдет в 2024 году. Порядка двух тысяч новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет республики — главные преимущества инвестиционного проекта. Это не единственный перспективный производственный объект в районе. Модернизированный Чегемский стекольный завод поставляет стеклянную тару во многие регионы. Введено в эксплуатацию предприятие по переработке и упаковке мяса птицы. Активно развивается животноводство, плодоовощехранение, консервная промышленность. «Консолидированный бюджет Чегемского муниципального района за 3 года увеличился на 47%, или на 487 млн. рублей. Поступления 2022 года превысили полтора миллиарда рублей, а в 2019 году поступления бюджета составили чуть более миллиарда рублей. При этом собственные доходы бюджета за 3 года увеличились более чем на 100 млн. рублей и составили по итогам 2022 года 534 млн. рублей», - сообщил Юра Борсов. Работа идет и в сфере ЖКХ. По социальной программе догазификации в Чегемском районе подвели газ к 370 домовладениям. По федеральному проекту «Чистая вода» и за счет муниципальных средств смогли сократить процент изношенных водопроводных сетей. В Лечинкае и Нартане ведется строительство водозаборных сооружений, проектируются новые объекты. Казбек Коков в завершение встречи сказал: «Все прозвучавшие вопросы решаемы. Очень хорошо понимаю имеющиеся проблемы. Мы начали с наиболее оживленных и интенсивных участков, но будем развивать весь Чегемский район по всем направлениям. К примеру, на федеральном уровне прорабатываем возможность запуска больших комфортабельных автобусов маршрутом Нальчик-Нартан, -Чегем. Здесь расстояния небольшие, людям будет удобно ехать сразу в Нальчик. Инициативы нашего Президента реализуем единой командой. Самое главное – это ваша поддержка – общества, людей. А самое большое богатство – многонациональный народ республики, который умеет созидать и жить в дружбе с соседями».