Глава КБР Казбек Коков провел внеочередное заседание Парламента республики

Сегодня состоялось внеочередное заседание парламента. Инициировал его Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Основной темой обсуждения стало социально-экономическое развитие республики в нынешнем году и задачи на перспективу.
Свое выступление Казбек Коков начал с ситуации на Донбассе. Референдум о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей руководитель республики назвал эпохальными событием. При этом подчеркнул: киевский режим с выбором жителей этих регионов не согласился и начал совершать террористические и диверсионные действия на новых территориях нашей страны.
В таких условиях решение президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации стало единственно верным, добавил Казбек Коков. Кабардино-Балкария в этой сфере выполнила все поставленные перед ней задачи. Сейчас особое внимание – поддержке семей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.
Особую благодарность Глава Кабардино-Балкарии выразил жителям республики, которые активно участвуют в сборе гуманитарной помощи… Затем Казбек Коков подробно рассказал о социально-экономическом развитии республики в этом году.
Также Глава Кабардино-Балкарии обозначил задачи на 2023-й и последующие несколько лет.
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