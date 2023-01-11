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Глава КБР Казбек Коков провел в Москве рабочую встречу с руководством института "Мирпроект"

Глава КБР Казбек Коков провел в Москве рабочую встречу с руководством института "Мирпроект"

11.01.2023 | 19:25
Градостроительство, проектирование жилых и промышленных районов, реставрация объектов культурного наследия… Эти темы обсудили сегодня в Москве Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и председатель профильного комитета Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Андрей Шишкин. Он же возглавляет совет директоров градостроительного института “Мирпроект”. Это ведущий проектный институт России. Одно из важных направлений его деятельности – разработка стратегии пространственного развития субъектов страны. Задачи выполняют в партнерстве с федеральными органами власти, госкорпорациями и финансовыми структурами. Казбек Коков и Андрей Шишкин говорили о сотрудничестве и достигли определенных договоренностей. Взаимодействие с институтом будет направлено на развитие инвестиционного потенциала республики, улучшение ее инфраструктуры и повышение комфортности населенных пунктов. Правительству Кабардино-Балкарии поручено проработать формат предстоящей работы.   https://t.me/vestikbr
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