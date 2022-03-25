Глава КБР Казбек Коков провел совместное заседание в Нальчике

Под председательством Главы КБР Казбека Кокова состоялось совместное заседание постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики. В его работе приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, федеральный инспектор по КБР Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Дмитрий Васильченко, представители органов исполнительной власти республики, правоохранительных структур, главы администраций муниципальных образований. О работе муниципальных комиссий по профилактике правонарушений и мерах по повышению их эффективности рассказали главы местных администраций г.о.Нальчик Таймураз Ахохов, Майского муниципального района Татьяна Саенко и Черекского муниципального района Алан Кульбаев. На заседании обсужден ход реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». Профильные министры сообщили о работе по повышению эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления. В Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году реализуется семь федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение». На эти цели предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Это региональные проекты «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Модернизация первичного звена здравоохранения». Планируется закупка тяжелой медицинской техники и завершение капитального ремонта зданий восьми поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, реконструкция двух поликлиник и завершение в 2023 году капитального ремонта Межрайонной многопрофильной больницы. Планируется начало первого этапа строительства зданий врачебной амбулатории в селении Куба и участковой больницы поселка Эльбрус, продолжится строительство Онкологического диспансера на 250 коек, начато строительство новой поликлиники 500 посещений в смену в Нальчике. Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов представил информацию о реализации национального проекта «Образование». В сентябре 2021 года в республике были введены в эксплуатацию две школы на 750 мест — в станице Солдатской и Чегеме. В этом году ожидается ввод в эксплуатацию трех школ общей мощностью на 1785 мест, это школы в Прохладном, Нарткале и селении Куба. В прошлом году в рамках национального проекта созданы два центра «Доброшкола», 38 точек роста, детский технопарк «Кванториум», отремонтированы 19 спортивных залов, в 54 школах обновлена материально-техническая база, создано восемь современных мастерских на базе средних профессиональных организаций. Создано 1705 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 26 образовательных организациях, построены два ясельных блока на 85 мест в селениях Батех и Верхний Баксан. Продолжаются работы по завершению строительства еще пяти объектов на 380 дополнительных мест, которые будут введены до сентября текущего года. В текущем году в рамках нацпроекта планируется обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, создание 37 центров «точек роста» и еще одного «Кванториума». Продолжаются работы по строительству двух общеобразовательных школ общей мощностью 1285 мест в г.о. Прохладный и с. Куба, планируется также создать 500 дополнительных мест за счет строительства школы в Нарткале. Будет открыто 11 современных мастерских на базе четырех государственных бюджетных профессиональных учреждений. На эти цели в рамках национального проекта «Образование» планируется выделить 2,8 миллиарда рублей. Министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов сообщил о результатах реализации национального проекта «Демография». В рамках регионального проекта «Старшее поколение» предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции лицам старше трудоспособного возраста, проживающим в организациях социального обслуживания. На закупку вакцины против пневмококковой инфекции направлено 117,5 тысячи рублей. Поставка вакцины осуществлена, - проинформировал Алим Асанов. В рамках национального проекта планируется проведение профилактических осмотров и диспансеризация лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, а также оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в профильных стационарных учреждениях. В текущем году продолжится внедрение программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях республики. О реализации национального проекта «Культура» рассказал министр культуры КБР Мухадин Кумахов. В рамках нацпроекта построены и введены в эксплуатацию шесть новых домов культуры в селениях Атажукино, Старом Череке, Верхнем Чегеме, Карасу, Нартане и Залукодесе. В этом году будет введен в эксплуатацию Центр культурного развития в Нальчике, строительство которого началось в прошлом году. В августе завершается капитальный ремонт Театра юного зрителя. Министр доложил о планах, которые будут реализованы в рамках национального проекта «Культура» до 2024 года. Это капитальный ремонт трёх детских школ искусств в Анзорее, Прохладном, Нальчике и оснащение их музыкальными инструментами, а также шести сельских домов культуры в Дыгулыбгее, Ташлы-Тале, Озреке, Камлюково, Урвани и станице Александровской. Планируется переоснащение трёх модельных библиотек Нальчика и Эльбрусского района. В рамках празднования 100-летия республики ожидается текущий ремонт восьми объектов культуры в районах республики и дома-сакли Кайсына Кулиева. О дополнительных мерах по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков. Единая система видеонаблюдения насчитывает на 1 января 2022 года более тысячи камер, установленных по всей республике: в новых общественных пространствах, школах, торговых центрах, на дорожных развязках. До конца года в республике будет установлено дополнительно еще 1500 камер видеонаблюдения. В завершение заседания Казбек Коков дал ряд поручений по совершенствованию систем безопасности на социальных объектах, принят проект решения по усилению контроля за реализацией мероприятий национальных проектов и федеральных программ.