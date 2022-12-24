Глава КБР Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба

Меры по обеспечению антитеррористической защищенности в период проведения новогодних каникул и рождественских мероприятий стали основными пунктами повестки совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, которое провел Глава КБР Казбек Коков, сообщает пресс-служба руководителя республики. Казбек Коков напомнил, что в этом году с учетом складывающейся обстановки принято решение не проводить массовых праздничных мероприятий. Это не относится к детским новогодним утренникам в учреждениях образования и рождественским мероприятиям. Глава республики поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, в том числе на площадях, в парках, где проводятся детские мероприятия, а также рядом с религиозными сооружениями. На заседании также прозвучало, что в этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционного проводятся муниципалитетами. Министр внутренних дел по КБР Василий Павлов проинформировал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан на период новогодних и рождественских мероприятий. В рамках заседания были подведены итоги работы Антитеррористической комиссии в КБР в 2022 году и представлен план работы АТК на 2023 год. С докладами выступили министр КБР Залим Кашироков и министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов. Глава КБР Казбек Коков дал поручения и рекомендации по отдельным вопросам. В заседании участвовали Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, члены Правительства, министры, главы муниципальных администраций, руководители правоохранительных органов.