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Глава КБР Казбек Коков провел совещание с главами муниципалитетов по вопросам нацпроектов и госпрограмм

Глава КБР Казбек Коков провел совещание с главами муниципалитетов по вопросам нацпроектов и госпрограмм

13.06.2026 | 09:00
Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» с руководителями администраций городов и районов республики. Центральной темой стала реализация национальных проектов и госпрограмм. Подвели предварительные итоги за первое полугодие. О текущем исполнении нацпроектов в разрезе муниципалитетов доложил председатель правительства Алий Мусуков. Контрактация практически завершена во всех районах, особое внимание обратили на отдельные объекты, требующие более пристального контроля. Уровень исполнения мероприятий национальных проектов составляет 32 процента – это выше общероссийского показателя. Отдельно обсудили организацию вывоза твердых коммунальных отходов с новым региональным оператором. Главам администраций поручили максимально включиться в этот процесс. Еще одна тема – детский оздоровительный отдых. Сейчас в республике работают почти 60 лагерей, в том числе круглосуточные в санаториях и дневные на базе школ. Муниципалитетам поручено активнее контролировать качество их работы.   https://t.me/vestikbr
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