home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону

Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону

15.07.2022 | 20:59
Вопросы подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов стали темой сегодняшнего совещания у Главы КБР Казбека Кокова, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В совещании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Алим Бербеков, и.о. председателя Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору Алим Макуашев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», исполнительный директор «Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков. К отопительному сезону предстоит подготовить 2584 многоквартирных дома. На сегодняшний день жилищный фонд готов на 60 процентов. Специалисты ЖКХ проводят профилактические работы и на котельных, половина из 389 котельных готова к сезону холодов. Общая протяженность тепловых сетей составляет 476 километров. Глава республики поручил к понедельнику доложить о конкретных сроках завершения профилактических работ. Отдельно обсуждены вопросы организации и повышения эффективности деятельности теплоснабжающих предприятий Нальчика и районов республики. Казбек Коков поручил ответственным ведомствам уделить вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения повышенное внимание, в том числе организовать обратную связь с жителями населенных пунктов и своевременно реагировать на сигналы от населения.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных