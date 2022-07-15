Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону

Вопросы подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов стали темой сегодняшнего совещания у Главы КБР Казбека Кокова, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В совещании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Алим Бербеков, и.о. председателя Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору Алим Макуашев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», исполнительный директор «Газпром газораспределение Нальчик» Залим Вороков. К отопительному сезону предстоит подготовить 2584 многоквартирных дома. На сегодняшний день жилищный фонд готов на 60 процентов. Специалисты ЖКХ проводят профилактические работы и на котельных, половина из 389 котельных готова к сезону холодов. Общая протяженность тепловых сетей составляет 476 километров. Глава республики поручил к понедельнику доложить о конкретных сроках завершения профилактических работ. Отдельно обсуждены вопросы организации и повышения эффективности деятельности теплоснабжающих предприятий Нальчика и районов республики. Казбек Коков поручил ответственным ведомствам уделить вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения повышенное внимание, в том числе организовать обратную связь с жителями населенных пунктов и своевременно реагировать на сигналы от населения.