Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам развития ведущих медучреждений республики

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым по вопросам развития ведущих медучреждений республики. Во встрече приняли участие исполняющие обязанности главных врачей Медицинского консультативно-диагностического центра Ахмед Асланов, Республиканской клинической больницы Хасанби Тетов, Кардиологического диспансера Герман Докшоков. Казбек Коков подчеркнул стратегическую значимость данных медицинских учреждений в системе здравоохранения республики. «Задача руководителей — поднять качество оказания медицинской помощи в республике на более высокий уровень», - акцентировал Глава республики. В ходе встречи были озвучены планы дальнейшего развития медучреждений. В РКБ планируется строительство нового приемного отделения, модернизация имеющихся приемных отделений в семиэтажном корпусе и сосудистом центре. Прорабатываются проект стационарного отделения скорой помощи и совершенствование консультативной работы. Хасанби Тетов рассказал, что будут внедрены современные подходы и технологии в организации приемных отделений с целью сделать оказание медицинской помощи на этом этапе максимально быстрой. Казбек Коков поручил внести необходимые уточнения в разработанный проект приемного отделения, строительство которого начнется в ближайшее время. На базе МКДЦ продолжат развивать высокотехнологичную хирургию, расширяя спектр сердечно-сосудистых операций за счет использования аппарата искусственного кровообращения. Необходимое оборудование было приобретено в прошлом году за счет федеральных средств. Профессор Ахмед Асланов сказал, что развитие данного направления будет осуществляться в сотрудничестве с ведущими специалистами федеральных центров. «Создание такой службы в целом положительно отразится на всей системе здравоохранения республики». Особое внимание было уделено Кардиологическому диспансеру. Здесь уже ведется работа по усилению диагностической базы, внедрению современных методов оперативных вмешательств. Рустам Калибатов отметил, что диспансерное наблюдение пациентов, перенесших инфаркты или инсульты, является одним из основных направлений. Главными задачами головного профильного учреждения он назвал координацию деятельности кардиологической службы по всей республике, эффективное использование потенциала и увеличение его пропускной способности, оказание квалифицированной помощи большему числу жителей республики. Герман Докшоков рассказал, что средний уровень зарплат в учреждении увеличен на 30%, планируется разделить потоки пациентов в период роста заболеваемости ОРВИ, установить компьютерный томограф и второй ангиограф, открыть эндоскопическое отделение. Были обсуждены сроки приобретения тяжелого медицинского оборудования и источники финансирования. Министр отметил, что руководители учреждений республиканского статуса должны следить за тем, как организована помощь по профильным направлениям и на других уровнях системы здравоохранения. Казбек Коков поручил определить перечень работ для благоустройства территории Кардиодиспансера, которое запланировано на этот год в рамках капитального ремонта улицы Шогенова, а также держать на контроле вопросы лекарственного обеспечения учреждений и отношения к пациентам.