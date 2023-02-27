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Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам развития архитектуры и градостроительства

Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам развития архитектуры и градостроительства

27.02.2023 | 09:13
Вопросы развития архитектуры Глава КБР Казбек Коков обсудил на встрече с председателем Кабардино-Балкарского отделения Союза архитекторов России Юрием Логоватовским. Отмечено, что профессиональный союз будет принимать самое деятельное участие в работе градостроительных советов. Сегодня в республике идет активное строительство и капитальный ремонт жилья, государственных учреждений, частных предприятий и организаций. Только по нацпроектам это 150 объектов в текущем году. Также обсудили план проведения Года архитектора, им в республике станет 2023-й. При участии министра по делам молодёжи Азамата Люева наметили планы развития наставничества в образовательных учреждениях, в том числе создание Школы архитектора.   https://t.me/vestikbr
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